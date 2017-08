Ministrul Justitiei vrea sa deblocheze "cadrul legal pentru a putea fi valorificat potentialul artistic al unora dintre detinuti"

"Sunt intre ei (detinuti, n.r.) care au abilitati artistice. Am fost la Penitenciarul Jilava si am vazut oameni cu simt artistic deosebit care creeaza, dar nu il pot valorifica", a declarat ministrul Justitiei la finalul intalnirii cu sindicatele lucratorilor din penitenciare.Ministrul a explicat ca detinutii nu au posibilitatea de a vinde produsele pe care ei le creeaza, dand exemplu cazul magazinului virtual din Georgia, unde persoanele lipsite de libertate pot castiga bani din vanzarea produselor pe care le fac."Ideea nu este numai a banilor, ci componenta aceasta de reintegrare sociala. Ar trebui sa deblocam cadrul legal pentru a fi valorificat acest potential", a subliniat ministrul.De asemenea, Toader a mai spus ca o problema importanta o reprezinta si faptul ca nu sunt suficiente resurse pentru a duce detinutii in locurile unde ar urma sa faca lucratori exterioare pentru care penitenciarele primesc solicitari."Se pune problema faptului ca multe penitenciare primesc solicitari de a efectua lucrari exterioare cu contract, dar sunt dificultati in conducerea detinutilor pana acolo, mijloace se transport si functionari cu statut special care sa ii supravegheze. Dansii au posibilitatea de a realiza un castig, in timp ce beneficiarul lucrarii isi poate realiza lucrarea. Am convenit cu privire la valorificarea a ceea ce ei creeaza, la extinderea posibilitatii de a presta servicii in afara mediului penitenciar", a adaugat ministrul Justitiei.