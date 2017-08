Suceava: 12% dintre parinti au semnat ca refuza vaccinarea impotriva rujeolei, iar 30% au refuzat mascat imunizarea copiilor lor

Potrivit Catalinei Zorescu, in iulie s-a raportat vaccinarea a 2.006 copii, cifra apreciata ca multumitoare si in "crestere remarcabila" fata de luna precedenta, dar se inregistreaza inca foarte multi copii restantieri, motiv pentru care autoritatile sanitare si medicii de familie trebuie sa actioneze "mai sustinut" pentru cresterea acoperirii vaccinale.Directorul DSP Suceava a subliniat ca numarul cel mai mare de restantieri se inregistreaza la grupa de varsta 5-9 ani, constatandu-se ca sunt parinti care au refuzat "consecvent" vaccinarile. "Mai exista o categorie mare de copii care sunt plecati in strainatate, dar si cei care, desi sunt anuntati, nu se prezinta la vaccinare, fapt pe care noi il consideram tot un refuz mascat al vaccinarii.Adica, parintele nici nu-si asuma prin semnatura refuzul vaccinarii, dar nici nu se prezinta la medicul de familie pentru a vaccina copiii", a spus Catalina Zorescu, precizand ca pentru aproximativ o treime dintre copiii inscrisi la medicii de familie exista un "refuz mascat" al parintilor de a-si imuniza antirujeolic copiii.Conform aceleiasi surse, in judetul Suceava exista suficiente doze de vaccin ROR distribuite medicilor de familie, care ar trebui sa se mobilizeze si sa deruleze o campanie activa de vaccinare."La grupa de varsta 5-9 ani sunt copii care nu au nicio doza de vaccin ROR administrata, iar aici merge cel mai greu vaccinarea. Sunt parinti care refuza consecvent vaccinarea copiilor de la nastere. In cursul lunii iulie s-au vaccinat impotriva rujeolei doar 173 de copii din aceasta categorie de varsta, care nu aveau nicio doza de vaccin in antecedente", a spus Zorescu.In Suceava sunt si aproximativ, iar la aceeasi categorie de varsta mai sunt si copii care au doar o doza de vaccin in antecedente.La administrarea vaccinului ROR se inregistreaza cel mai mare procent de refuz al imunizarii copiilor, subliniind ca, in general, in maternitati sunt administrate vaccinurile in procent de peste 90%.Amintim ca la sfarsitul lunii trecute DSP Suceava a reclamat un medic la Colegiul Medicilo r si a solicitat ridicarea dreptului de libera practica, dupa ce acesta s-ar fi exprimat impotriva vaccinarii, a declarat intr-o conferinta de presa, marti, adjunctul institutiei, medicul epidemiolog Catalina Zorescu, citat de Agerpres.Potrivit acesteia, medicul stomatolog Mircea Puscasu a fost reclamat pentru ca se exprima public impotriva administrarii vaccinurilor, sustinand ca ''sunt nocive, omoara copiii''.Zorescu a spus ca medicul in cauza a facut afirmatiile ''cu mare putere de convingere'', dar cu ''false argumente stiintifice'', in cadrul unei emisiuni televizate.