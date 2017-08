Noi cartele la Metrou: abonament anual sau saptamanal, bilet pentru o singura calatorie si cartele pentru grupuri de persoane

Masurile cu privire la ajustarea tarifelor de calatorie cu metroul si de transport feroviar vizeaza imbunatatirea serviciului public de transport calatori cu metroul, informeaza Agerpres.In acest context, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a emis Ordinul prin care se aproba tarifele de calatorie cu metroul, prevazute in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin, iar documentul se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, urmand sa intre in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii acestuia.Conform Anexei proiectului de Ordin, tarifele de calatorie deja existente in circulatie raman la aceleasi tarife, dupa cum urmeaza: cartela cu doua calatorii (5 lei), cartela cu 10 calatorii (20 de lei), abonamentul lunar cu numar nelimitat de calatorii (70 de lei), abonamentul saptamanal cu numar nelimitat de calatorii (25 de lei) si abonamentul de o zi (8 lei).Pe de alta parte, Metrorex introduce titluri noi de calatorie, astfel: cartela cu o calatorie (2,5 lei), abonamentul anual (720 de lei), cartela grup 3 persoane (5 lei), cartela grup 4 persoane (6,5 lei) si cartela grup 5 persoane (8 lei).Conform documentului postat pe site-ul Ministerului Transporturilor, data limita pentru primirea de propuneri sau observatii pe marginea proiectului este 19 august 2017.