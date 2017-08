Cod Portocaliu de caldura, joi, pentru sase judete din vest

Miercuri este valabil un Cod Galben de canicula si disconfort termic, in conditiile in care valul de caldura se va extinde in jumatatea de vest a teritoriului, iar in Banat, Crisana, sud-vestul Transilvaniei si al Olteniei, vremea va fi caniculara si disconfortul termic in accentuare.Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati si local il va depasi usor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 35 si 37 de grade si izolat in Campia de Vest vor atinge 38 de grade, iar minimele nocturne nu vor cobori sub 20 de grade.Joi, 10 august, este valabil in cod Portocaliu canicula si disconfort termic accentuat pentru sase judete din vest, in conditiile in care valul de caldura se va intensifica si va cuprinde cea mai mare parte a tarii.Astfel, in zonele joase de relief din vest si local din centru si sud, vremea va fi caniculara, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi pragul de 80 de unitati. Minimele nocturne nu vor cobori, in general, sub 20 de grade, iar in Dealurile de Vest vor fi de 24 - 25 de grade.In judetele Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor disconfortul termic va fi accentuat si se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 37 si 39 de grade.De asemenea, este valabil un Cod Galben in Maramures, nordul Crisanei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul si estul Olteniei si in sud-vestul Munteniei, unde disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa in general intre 35...37 de grade.Valul de caldura va persista pana spre sfarsitul saptamanii. In zonele de munte, indeosebi din nord-vestul teritoriului, pe arii restranse in timpul dupa-amiezelor vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice.