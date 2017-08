Bodog multumeste Patriarhului Daniel si preotilor care s-au implicat in campania pro-vaccinare

"Doresc sa multumesc Preafericitului Parinte Patriarh Daniel si tuturor preotilor care sunt alaturi de parinti si copii, pentru angajamentul si implicarea acestora in campania pro-vaccinare. Parteneriatul dintre Biserica si institutiile statului este esential pentru societatea noastra.Impreuna, putem face mai mult bine si mai multe lucruri bune pentru viitorul sanatos al copiilor nostri. Deschiderea si implicarea sociala a Bisericii Ortodoxe Romane in viata comunitatii sunt binecunoscute, ca si misiunea sa educationala.Biserica reprezinta un sprijin de nepretuit pentru familiile din Romania, un adevarat pilon de incredere si de speranta. De aceea, activitatea pastorala si misionara desfasurata de Biserica in slujba credinciosilor sai este pe cat de importanta, pe atat de apreciata", a scrie Bodog pe pagina sa de Facebook. Biserica sustine programele publice de vaccinare care urmaresc scopuri terapeutice, insa considera ca este necesara o informare precisa, detaliata si transparenta cu privire la toate activitatile din procesul de vaccinare", a transmis luni Patriarhia Romana."Descoperirea vaccinului ca metoda de preventie si tratament medical a reprezentat un pas foarte important in medicina moderna. Astfel, au fost eradicate boli foarte grave, au fost salvate milioane de vieti si s-a imbunatatit semnificativ calitatea vietii oamenilor. Vaccinurile sunt de o importanta deosebita in prevenirea unor boli si epidemii care pot ameninta viata unor segmente foarte largi de populatie, contribuind astfel la apararea darului sacru al vietii umane. In acest sens, parintii au responsabilitatea de a preveni imbolnavirea copiii si de-a salva viata acestora in caz de boala, vaccinarea copiilor avand un rol important in apararea vietii si a sanatatii acestora", se arata in comunicatul Comisiei etico-juridice a Patriarhiei Romane.