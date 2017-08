Doi salvatori de la ISU Botosani, anchetati pentru ca nu ar fi aplicat masurile de resuscitare unui adolescent scos din Raul Siret

Inspectorul sef al ISU Botosani, colonelul Cristian Amarandei, a anuntat marti, intr-un briefing de presa, ca ancheta vizeaza un ofiter si un subofiter care au participat la misiunea de salvare de pe raza localitatii Tudora.Ancheta a fost declansata dupa ce rudele victimei au postat pe Facebook mai multe imagini din momentul scoaterii din apa a adolescentului din care reiese ca angajatii ISU si cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta nu au aplicat masurile de resuscitare obligatorii in astfel de cazuri."Trebuia aplicata procedura standard de aplicare a masurilor de resuscitare si, ulterior, daca se constata ca nu raspunde acestor manevre, sa se constate decesul. Noi punem un accent foarte mare pe modul de pregatire a personalului si pe modul de executare a tuturor misiunilor, pe profesionalism, motiv pentru care am demarat o ancheta interna pentru a stabili modul in care s-au desfasurat operatiunile si, in acelasi timp, pentru a stabili nivelul de vinovatie al personalului propriu, motiv pentru care sunt trimise in fata Consiliului de judecata doua cadre care au actionat la locul interventiei", a afirmat Amarandei.