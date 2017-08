Fumatul, "sanatate curata" pentru buget. In Marea Britanie, fumatorii genereaza anual un beneficiu net de 15 mld. lire sterline prin taxa pe viciu si pentru ca mor mai repede

Institutul pentru Afaceri Economice (IEA), think tank ce promoveaza piata libera, a calculat ca fumatul genereaza costuri de 4,6 miliarde de lire sterline, aici fiind incluse cheltuieli precum tratarea bolilor, curatarea chistoacelor sau stingerea incendiilor provocate de fumatori.Dar taxele pe tutun aduc 9,5 miliarde de lire iar guvernul economiseste 9,8 miliarde de lire sterline, bani pe care nu ii mai plateste pentru pensii, ingrijire medicala si alte plati sociale din cauza mortii premature a fumatorilor.Think tank-ul britanic acuza politicienii ca ii transforma in "acari Paun" pe fumatori, pe bautorii de alcool si pe obezi, explicand ca veniturile de 24,7 miliarde de lire sterline din "taxe pe vicii” depasesc cu mult costurile platite din banii publici."Bugetul public al Marii Britanii ar avea cu 22,8 miliarde de lire mai putin daca nu ar exista bautura, fumatul sau obezitatea", se arata in studiul IEA."Ni se spune constant ca oamenii care aleg sa bea, sa fumeze sau sa manance prea mult sunt o povara pentru contribuabilul britanic”, declara Christopher Snowdon, co-autor al studiului."Acesta este unul dintre motivele pentru care am vazut asemenea majorari agresive ale taxelor pe alcool, fumat si, curand, pe zahar. Dar justificarea acestor taxe se bazeaza pe o iluzie", a adaugat el.