VIDEO Incendiul violent care a cuprins un depozit de hartie si mase plastice din Galati nu este stins nici dupa 15 ore 

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat marti dimineata ca echipajele de pompieri intervin in continuare pentru stingerea incendiului izbucnit luni la depozitul de hartie si mase plastice si care a distrus o suprafata de aproximativ 10.000 de metri patrati."Se actioneaza in continuare pentru stingerea incendiului, care a fost localizat. Suprafata totala afectata este de circa 10.000 de metri patrati, dar nu mai exista pericolul de extindere. A fost salvat si restaurantul si service-urile din apropiere", a declarat Chirita, precizand ca la acest moment mai sunt focare in partea de jos a halei, nemaiarzand acoperisul.Reprezentantul ISU Galati a mai spus ca aproximativ 100 de pompieri au intervenit pe parcursul noptii de luni spre marti pentru stingerea incendiului, iar la aceasta ora la fata locului se intervine in continuare cu 16 autospeciale si cu doua cisterne de la Societatea de Apa-Canal din Galati.Incendiul violent a izbucnit luni, in jurul orei 16.30, si a cuprins un depozit de hartie si mase plastice aflat pe strada Traian din municipiul Galati, interventia pompierilor fiind deosebit de dificila din cauza flacarilor mari, a temperaturilor ridicate si a fumului dens generat de arderea materialelor plastice.Incendiul s-a extins si la acoperisul restaurantului din vecinatate, dar si la alte spatii din apropiere, iar in sprijinul pompierilor galateni au venit si pompieri de la ISU Braila si Vrancea.Luni seara, traficul rutier a fost oprit la iesirea din municipiul Galati, pentru a facilita interventia pompierilor.