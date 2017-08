Tudorel Toader: Codul Penal nu are o proportie intotdeauna justa intre infractiuni si pedepse

Ministrul Justitiei a dat si un exemplu: Se sustrage un document si pedeapsa e pana la 7 ani, se ucide din culpa, pedeapsa e pana la cinci ani.“Un inscris nu e mai important decat viata unui om”, a adaugat el.Afirmatiile ministrului justitiei vin in contextul in care acesta va anunta pe 23 august proiectul de modificare a legilor Justitiei, in care vor fi schimbari de fond, nu de forma si a unei intense dezbateri publice privind pragul valoric al abuzului in serviciu.Tudorel Toader a facut declaratiile de marti dimineata inainte de intalnirea cu sindicalistii din penitenciare, care ii cer demisia. El a spus ca exista 27.000 de detinuti si 12.000 de functionari cu statut special in penitenciare.El a spus ca o parte dintre detinuti vor fi eliberati potrivit legii care prevede ca li se reduc 6 zile din pedeapsa la fiecare 30 executate din cauza conditiilor precare din inchisorile romanesti.O sa vedem cifra care se stabilizeaza de detinuti si numarul de functionari, a adaugat Tudorel Toader.