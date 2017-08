Google l-a concediat pe inginerul care a spus ca barbatii au aptitudini naturale de programatori iar femeile sunt mai inclinate spre sentimente si estetica

James Damore, inginerul care a scris memorandumul a confirmat pentru Reuters ca a fost dat afara pentru ca a diseminat “stereotipuri privind inegalitatea intre genuri”.Damore a spus ca exploreaza toate caile legale impotriva concedierii sale.Google s-a aflat in ultimele zile in centrul unei controverse dupa ce un inginer a afirmat, intr-o nota interna, ca prezenta foarte redusa a femeilor in industria "tech" este datorata diferentelor biologice dintre cele doua sexe.In aceasta nota de 3.000 de cuvinte, barbatul a spus spune ca "alegerile si capacitatile barbatilor si femeilor provin, in mare parte, din cauze biologice si aceste diferente pot explica de ce nu exista o reprezentare egala a femeilor in tech si (in pozitii de) leadership".Aptitudinile naturale ale barbatilor ii conduc sa devina programatori, in conditiile in care femeile sunt, potrivit autorului acestei note, mai inclinate "spre sentimente si estetica mai degraba decat spre idei", ceea ce le face sa opteze spre cariere "in social sau artistic".