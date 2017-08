Disconfort termic ridicat marti in sudul tarii. De miercuri valul de caldura se va extinde si se va intensifica

In dupa-amiaza zilei de marti (8 august), local in Oltenia, Muntenia si Dobrogea disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatura umezeala se va situa in jurul pragului critic de 80 de unitati.In sudul Olteniei si in sud-vestul Munteniei temperaturile maxime se vor situa in general intre 34 si 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.Incepand de miercuri (9 august), treptat valul de caldura se va extinde si se va intensifica. In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, noteaza meteorologii.