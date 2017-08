Cristian Grasu despre Institutul Cantacuzino: O cladire noua pentru laboratorul de productie vaccin BCG si antigripal. Paralel, relansarea brandurilor Polidin si Cantastim

Construirea unei cladiri noi pentru laboratorul de productie care ar putea functiona in Baneasa si unde in doi ani sa fie reluata productia de vaccin BCG si in trei ani cea de vaccin antigripal a fost discutata la prima intalnire a Comitetului interministerial pentru relansarea Institutului Cantacuzino. In paralel, se lucreaza la relansarea brandurilor Polidin si Cantastim si la reluarea liniei de fiolaj, a explicat pentru News.ro secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cristian Grasu.Potrivit acestuia, sunt importante atat colaborarea cu cercetatorii institutului, elite in domeniu, pentru pregatirea tinerilor, cat si colaborarea cu institute similare din Europa.

"Prima sedinta a comitetului intermisnisterial a fost coordonata de catre ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Discutiile au vizat mai multe aspecte, unul dintre ele fiind construirea unui laborator de productie, la standarde europene, unde sa fie produse pentru inceput vaccinul BCG, cam in doi ani, si antigripal, in trei ani. Dar, in paralel, ne dorim sa recuperam brandurile Polidin si Cantastim, dar pentru aceasta trebuie sa refacem echipa de productie", a explicat secretarul de stat pentru News.ro.

Potrivit secretarului de stat, problemele discutate luni se pot inscrie la categoria strategiei pe termen mediu si lung, iar daca orice proiect implica si ceva licitatii, termenele nu mai pot fi nici macar estimate.

"Stiti ca atunci cand apar licitatii deja nu mai putem avansa termene. Totusi, ceea ce ne dorim este ca, in paralel cu constructia laboratorului de productie care va avea si GMP, autorizatie fara de care nu poate incepe fabricatia, in sediul din Splaiul Independentei se reincearca refacerea echipelor de lucru. Adica ne dorim sa aducem inapoi cercetatori de elita care s-au pensionat pentru a-i indruma pe tineri in recuperarea brendurilor. Ceea ce credem ca putem face mai repede este reluarea liniei de fiolaj, chiar daca se va produce ser fiziologic sau orice alte substante, si asta poate chiar pana la sfarsitul anului sau inceputul anului 2018", a mai spus dr. Cristian Grasu.

Potrivit secretarului de stat, Institutul Cantacuzino va colabora si cu institutele similare din Ungaria, Serbia, Franta etc, dar si cu Antibiotice Iasi si Unifarm, iar Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale va fi partener constant la toate sedintele urmatoare.

"Un lucru este foarte important, aceste proiecte pe care le imbunatatim de la o sedinta la alta sa fie sustinute de autoritati, asa cum se intampla acum. Adica este nevoie de continuitate si sustenabilitate financiara, pentru ca numai pentru realizarea a doua milioane de doze de vaccin antigripal sunt necesare cam 40-50 de milioane de euro", a explicat secretarul de stat Cristian Grasu.