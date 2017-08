BBC: Ursi infometati cauta mancare intr-un oras din Romania

Radio-televiziunea britanica BBC a publicat luni, pe site si pe contul sau de Facebook, un colaj video cu ursii care ajung in localitatile din Harghita si Prahova, in cautare de hrana, citeaza news.ro.



''In Romania traiesc 60% dintre ursii din Europa. Iata ce se intampla atunci cand acestia viziteaza localnicii in judetele din centrul tarii Harghita si Prahova'', scrie BBC in descrierea materialului video.



In clipul de un minut si 17 secunde apar mai multi ursi care se plimba pe strazile din diferite localitati, in cautare de hrana.

''Peste Olt a intrat si la o femeie mai in varsta de unde a mancat clatitele de pe masa. Dar n-avea treaba cu doamna. A intrat, a mancat clatitele, a iesit afara'', spune un barbat prezentat in material.

Jurnalistii britanici subliniaza ca, desi unora le plac intalnirile cu ursii, animalele provoaca si pagube, precum garduri rupte.

La final, BBC prezinta imagini de la protestul din iulie, din fata Ministerului Mediului, cand aproximativ 500 de persoane din judetele Brasov, Covasna, Harghita si Mures, intre care primari, dar si presedintii consiliilor judetene, s-au adunat pentru a atrage atentia asupra situatiei provocate de suprapopularea ursilor in aceste judete. Protestatarii - care bat in tobe si canta la trompete - au avertizat ca sunt puse in pericol vietile oamenilor.

O delegatie a protestatarilor s-a intalnit cu ministrul Mediului, Gratiela Gravrilescu, care i-a anuntat ca va emite un ordin prin care este stabilita o cota de interventie de 350 la carnivorele mari, in acest an.