Patriarhia Romana: Biserica sustine programele publice de vaccinare care urmaresc scopuri terapeutice, dar cu o informare precisa si transparenta

"Descoperirea vaccinului ca metoda de preventie si tratament medical a reprezentat un pas foarte important in medicina moderna. Astfel, au fost eradicate boli foarte grave, au fost salvate milioane de vieti si s-a imbunatatit semnificativ calitatea vietii oamenilor. Vaccinurile sunt de o importanta deosebita in prevenirea unor boli si epidemii care pot ameninta viata unor segmente foarte largi de populatie, contribuind astfel la apararea darului sacru al vietii umane. In acest sens, parintii au responsabilitatea de a preveni imbolnavirea copiii si de-a salva viata acestora in caz de boala, vaccinarea copiilor avand un rol important in apararea vietii si a sanatatii acestora", se arata in comunicatul Comisiei etico-juridice a Patriarhiei Romane.Patriarhia arata ca Biserica sustine programele publice de vaccinare care urmaresc scopuri terapeutice, insa precizeaza ca efectele secundare mentionate in prospectele medicamentelor, inclusiv vaccinuri, pot determina ezitari si rezerve ale unor parinti fata de administrarea acestor medicamente propriilor copii."Aceste ezitari sunt firesti si trebuie adresate si discutate in detaliu cu personalul medical, cel mai in masura sa ofere sfaturi competente si recomandari parintilor. De aceea, parintii copiilor trebuie sa primeasca asigurari din partea autoritatilor competente si a companiilor farmaceutice asupra faptului ca vaccinurile provin din surse sigure si ca sunt stabilite responsabilitatile producatorilor si ale autoritatilor publice pentru erorile medicale si efectele secundare ale vaccinurilor, in cazul in care acestea apar. Este in beneficiul copiilor si al familiilor din Romania sa existe o informare precisa, detaliata si transparenta cu privire la toate activitatile cuprinse in procesul de vaccinare", se mai arata in comunicat.Patriarhia mai precizeaza ca o cunoastere a normelor de siguranta si de calitate care sunt respectate in fabricarea, transportarea si administrarea vaccinurilor ii va convinge pe mai multi parinti sa ia decizia vaccinarii copiilor.Jurnalistul Vlad Mixich a scris, luni, pe pagina sa de Facebook , ca Arhiepiscopia Alba-Iulia organizeaza, "in plina epidemie de rujeola declansata/intretinuta de scaderea acoperii vaccinale, o tabara in care nu e invitat nici macar un medic specialist sa explice cum si de ce functioneaza vaccinurile, in schimb e plin de anti-vaccinare.""Tabara stiintifica e organizata de Arhiepiscopia Alba-Iuliei pentru ca tinerii . Cine sunt invitatii: un domn biofizician radical anti-vaccinare, o doamna biolog specialista in terapii complementare (si ea anti-vaccinare) si un alt domn doctor care are mari rezerve in privinta vaccinarii", a mai scris Vlad Mixich.