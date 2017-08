754 de apeluri la ambulanta inregistrate luni in Bucuresti si Ilfov, din cauza caniculei

"De azi dimineata pana la ora 18:00, 754 de persoane au avut nevoie de ambulanta in Bucuresti si Ilfov. Dintre acestea, 446 au prezentat urgente de cod rosu si cod galben. Dintre urgente, 101 persoane se aflau in loc public cand li s-a facut rau, 26 de persoane au prezentat lipotimii si 17 persoane au prezentat sincope. Cresterea fata de aceeasi perioada a lunii trecute este de 18,36%", a declarat Alis Grasu.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, cateva atentionari cod galben si cod portocaliu de instabilitate atmosferica, dar si de canicula, valabile pe 7 si 8 august in diferite zone ale tarii, precum si o informare de disconfort termic pe parcursul zilei de marti. Valul de caldura va persista in Oltenia, Muntenia si Dobrogea, unde disconfortul termic se va mentine deosebit de accentuat. Temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade. In judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Constanta si indeosebi in zona joasa a judetului Mehedinti, dar si in municipiul Bucuresti, temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 36 si 39 de grade, iar indicele temperatura - umezeala va fi de 82 - 84 de unitati.