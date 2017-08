Secretar de stat in Ministerul Sanatatii: La Cantacuzino vor putea fi produse vaccinuri peste cel putin doi ani

"A fost prima intalnire a Comitetului interministerial pentru Institutul Cantacuzino, cu o prezenta foarte solida din partea ministerelor care fac parte din acest comitet, prezidata de ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Ne-am bucurat de prezenta ministrului Educatiei, a ministrului Justitiei, de reprezentari din partea celorlalte ministere implicate la nivel de secretari de stat. Sedinta a avut ca scop aprobarea regulamentului de functionare a Comitetului interministerial, precum si aprobarea unor prime masuri de relansare a activitatii Institutului National Cantacuzino. Este vorba de un plan pe termen foarte scurt, legat de cateva masuri de relansare in ceea ce priveste crearea unui parteneriat cu Unifarm pentru comercializarea produselor pe care deja Institutul Cantacuzino le are in portofoliu si, de asemenea, sunt niste masuri legate de un protocol de colaborare cu Antibiotice Iasi. In perspectiva, se pune problema evaluarii si punerii in functiune a unei linii de fiolaj, acesta este al doilea rand de masuri, si producerea de fiole cu diverse substante pe aceasta linie de fiolaj", a declarat Cristian Grasu, la finalul primei sedinte a Comitetului interministerial de analiza pentru demararea si aprobarea masurilor de relansare a activitatilor Institutului Cantacuzino, potrivit News.ro.Secretarul de stat a spus ca nu s-au stabilit date exacte pentru inceperea productiei de vaccinuri: "Se ia in calcul, pentru productia de BCG, o durata minima de cel putin doi ani. In ceea ce priveste reluarea productiei de vaccin antigripal, aceasta va fi ceva mai lunga. Practic, noi, acum, punem bazele planului de relansare a acestor productii, cel putin pe aceste doua directii, urmand ca pe masura ce inaintam sa venim cu informatii mai precise."Si managerul Institutului Cantacuzino, Mircea Ioan Popa, a precizat ca inca "nu este vorba de vaccinuri, Cantacuzino nu a mai produs vaccinuri de un numar de ani si pentru reluarea productiei de vaccinuri sunt necesare mai multe masuri. Aceste lucruri au fost discutate astazi de catre participantii la intalnire si toti sunt pro relansarii Institutului Cantacuzino, care fiind un institut strategic este bine sa existe o lunga perspectiva in interesul sanatatii publice din Romania."In ceea ce priveste linia de fiolaj, secretarul de stat Cristian Grasu a explicat ca aceasta reprezinta un aparat care pune solutii in fiole: "Va fi folosit pentru a fiola in prima instanta apa distilata de care e mare nevoie in sistem si in felul acesta personalul calificat, muncitorii isi vor putea pastra abilitatile pe care le-au castigat si prin nefolosire si le pot pierde. De asemenea, ne putem gandi si la cresterea capacitatii de productie a actualului produs numit SOD, care este un modulator de imunitate foarte bun, printre cele mai bune, si in totalitate natural. Este folosit la modularea imunitatii."Managerul Institutului, Mircea Ioan Popa, a povestit ca a cumparat fiole de SOD pentru el si ca acest produs este natural, un extras natural din orz, "util cand cineva este stresat", dar si un bun detoxifiant hepatic.Referitor la aparatura de la Cantacuzino, secretarul de stat Cristian Grasu a spus ca unele linii sunt vechi, altele nu sunt atat de vechi, dar majoritatea au fost folosite putin sau deloc in ultimii ani, drept urmare vor fi evaluate fiecare in parte si in functie de aceste evaluari se va decide daca este nevoie de o investitie si care este aceea.Potrivit lui Mircea Ioan Popa, se asteapta discutarea si intrarea in vigoare a unei Hotarari de Guvern pentru functionarea Institutului Cantacuzino: "Dupa, vom putea aproba alte acte importante, precum regulamentul de organizare si functionare, stat de functii si toate lucrurile, care sunt necesare. Trebuie sa avem un consiliu de administratie, pentru ca sunt multe proiecte, care nu pot fi aprobate de catre mine."