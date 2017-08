Surse: Guvernul le va interzice pensionarilor sa se reangajeze in institutia de stat din care au iesit la pensie

Astfel, daca Guvernul va institui aceasta interdictie, un pensionar din Ministerul de Interne nu se va mai putea angaja tot in Ministerul de Interne, dar o va putea face in orice alta institutie de stat.Nu e clar la acest moment daca Guvernul va introduce aceasta interdictie printr-o ordonanta de urgenta sau printr-un proiect de lege trimis Parlamentului.In ultimele saptamani, presa a relatat numeroase cazuri de tineri pensionari de la stat care s-au intors imediat in institutiile din care s-au pensionat, uneori chiar pe postul din care au plecat la pensie.