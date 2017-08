Paradox la Tulcea: Doctorii nu pot inchiria locuintele ANL pentru tinerii specialisti din Sanatate pentru ca nu sunt suficient de tineri

ANL a finalizat recent lucrarile de amenajare a 60 de unitati de locuit pe un teren acordat de Primaria municipiului Tulcea, Consiliul Judetean a furnizat banii necesari pentru racordarea la utilitati a blocului cu 60 de locuinte, iar investitia a fost realizata in cadrul programului dedicat specialistilor din Sanatate. Doar ca medicii nu pot beneficia de investitie pentru ca nu au varsta ceruta de lege."Alocarea apartamentelor specialistilor din Sanatate respecta aceleasi conditii ca cele presupuse de alocarea apartamentelor pentru tineri, astfel ca ele se acorda celor cu varste de pana la 35 de ani. Or, noi nu avem medici cu varste mai mici de 35 de ani", a declarat pentru Agerpres presedintele CJ Tulcea."Directia de Sanatate Publica face liste, Spitalul face liste, toata lumea face liste, dar daca respectam legislatia nu cred ca vor incapea acolo trei medici", a mai spus Teodorescu.Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, aflat in subordinea Consiliului Judetean, se confrunta cu un deficit major de medici. Tocmai pentru a atrage medici, autoritatile locale au incercat sa le ofere unele facilitati, printre care si inchirierea unor locuinte noi.