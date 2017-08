Preotul clujean Claudiu Melean: Pana cand ne veti batjocori credinta cu Untold-ul inchinat lui satan? Ne-am saturat de festivalurile dracesti pline de alcool, tutun, droguri, sex si zgomot

Preotul se intreaba pana cand "noi sa tot tacem si voi sa ne tot insultati" si ii intreaba participanti de ce "streseaza populatia Clujului".In plus, preotul Claudiu Melean afirma ca festivalul a "spurcat" Clujul cu "poluarea fonica si spirituala" in postul Adormirii Maicii Domnului.In urma cu cateva zile, acelasi preot a distribuit o petitie impotriva vaccinarii obligatorii a copiilor.Iata mai jos postarea lui Claudiu Melean:"Pana cand ne veti batjocori credinta cu Untold-ul inchinat lui satan? Pana cand o tot jigniti pe Maica Domnului si credinciosii care-i cinstesc Adormirea? De ce ne intunecati cu o sarbatoare a intunericului tocmai in sarbatoarea luminii taborice?Daca nu va e rusine de multimea de oameni pe care ii obligati sa ia parte la zgomotul vostru, macar de Dumnezeu sa va temeti. Ne-am saturat de festivalurile dracesti pline de alcool, tutun, droguri, sex si zgomot in care va inchinati nenumitului aducandu-i ofranda energiile voastre. Da. Nu putea lipsi ochiul dracului cu care ati intunecat pe toti care puteau opri aceasta blasfemie.Intelegeti odata ca noi avem alt Dumnezeu. Pana cand noi sa tot tacem si voi sa ne tot insultati? Noi n-avem tinte si dorinti ce pun pe altii suferinti. Voi de ce aveti? De ce stresati populatia Clujului? De ce nu va e mila de copiii din Spitalul de langa parc? De ce radeti de batranii care nu pot dormi in tot Clujul din cauza voastra? De ce trebuie sa fugim din fata voastra ca sa fie bine? Oare paguba spirituala, sociala, psihica, energetica, s.a. nu e mult mai mare chiar decat castigul financiar al celor putini?Ati spurcat orasul nostru cu poluarea fonica si spirituala din aceste zile de POST.Va trebui sa facem sfestanie in parcul mare ca sa ne mai putem duce copiii!"