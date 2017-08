Elevii romani au obtinut o medalie de aur si trei de bronz la Olimpiada Internationala de Lingvistica

Distins la editia anterioara cu o medalie de bronz, Theodor Cucu (elev la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploiesti) a reusit sa obtina de aceasta data medalia de aur. Performanta sa a fost secondata de Matei Costin Banu (Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploiesti), Stefan Razvan Balauca(Colegiul National "Mihai Eminescu" din Botosani) si Emilian Toma (Colegiul National "Sf. Sava" din Bucuresti), toti medaliati cu bronz.Elevii romani au fost pregatiti si insotiti de Roxana Magdalena Dinca si Valentina Cojocaru, cadre didactice la Facultatea de Litere a Universitatii Bucuresti.Olimpiada Internationala de Lingvistica, una dintre cele douasprezece competitii internationale de stiinte, este un concurs structurat pe doua niveluri: o proba individuala cu durata a 6 ore si o proba pe echipe (3 ore). Subiectele solicita operarea cu analogii, prin aplicarea elementelor de logica gramaticala si logica matematica in procesul de intelegere a unor texte in limbi necunoscute, pornind de la premisa ca lingvistica ordoneaza gandirea si regleaza procesul de comunicare explicita prin constructia de structuri care favorizeaza invatarea cu usurinta a oricarei limbi.La editia din acest an (a XV-a), desfasurata in perioada 30 iulie - 5 august, in Irlanda (Dublin), au fost prezenti 180 de concurenti din 29 de tari.