VIDEO Relu Fenechiu, eliberat luni din penitenciar, era de fapt acasa la Iasi pentru ca primise o invoire la sfarsit de saptamana / Ce a declarat fostul ministru: Transformatoarele nu mai pot fi date inapoi pentru ca au fost vandute

Purtatorul de cuvant al Penitenciarului, Nicolae Toma, a explicat ca Relu Fenechiu a beneficiat de o invoire la sfarsitul saptamanii trecute.El a declarat ca nu mai este interesat de viata politica si nu va mai face afaceri cu statul, potrivit Agerpres."Nu ma mai intorc in politica, nu vreau sa mai aud de afaceri cu statul roman. Vreau sa am grija de familia mea. (...) Vedeti telefonul asta? Sa presupunem ca eu vi-l vand, cum am vandut transformatoarele si dumneavoastra spuneti ca e scump si prost si vechi. Logic, imi cereti banii inapoi, da? Dar daca imi cereti banii, trebuie sa imi dati telefonul inapoi sau nu?", a spus Fenechiu.El a afirmat ca transformatoarele nu mai pot fi date inapoi, pentru ca au fost vandute. "Totul a fost un mare bluf si e o decizie a unei instante in acest sens. Marea problema e ca in justitia din Romania nu mai exista o cale de atac, dar o vom gasi", a adaugat Fenechiu.Fenechiu a sustinut ca judecatoarea Sofica Dumitrascu - decedata intre timp -l-a vizitat in penitenciar pentru a-si cere scuze ca l-a condamnat."A fost una din persoanele care m-au condamnat pe mine, ma refer la doamna judecator Sofica Dumitrascu, care mi-a facut o surpriza incredibila, venind la mine in detentie la Jilava si cerandu-mi iertare. E verificabil acest lucru, documentele sunt publice cu siguranta (...) mi-a spus exact asa: 'Relu, te rog, iarta-ma, nu am avut ce face, doamna Stanciu ne-a spus ca trebuie sa fie o decizie luata in unanimitate'. Mi-a spus tot atunci ca a rugat-o pe doamna Stanciu sa-i lase in pace macar pe oamenii nevinovati care sunt condamnati alaturi de mine si care chiar nu au nicio vina si a spus ca nu se poate, ca asa trebuie sa se intample", a sustinut Fenechiu.El a afirmat ca Sofica Dumitrascu i-a promis ca va declara aceste lucruri. "Daca traia, sunt convins, de fapt mi-a promis ca, cu toate riscurile pe care le are, si le va asuma si va declara aceste lucruri. Dumnezeu a luat-o dintre noi, dar sunt convins ca adevarul va iesi la iveala la un moment dat", a declarat Fenechiu.