Oficial: Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, efectueaza o vizita in Austria, Romania si Bulgaria / Intregul turneu vizeaza un mai bun acces la Est (surse)

Potrivit Administratiei Prezidentiale, "discutiile care vor avea loc la Palatul Cotroceni se vor concentra pe dezvoltarea si aprofundarea relatiei bilaterale de Parteneriat Strategic, precum si pe principalele subiecte aflate pe agenda europeana, internationala si de securitate".Vizita a fost convenita cu prilejul intrevederii avute de cei doi presedinti in marja reuniunii Consiliului European din 23 iunie, cand Emmanuel Macron a acceptat propunerea lui Iohannis de a continua dialogul la Bucuresti, mai arata presedintia romana.AFP arata ca Emmanuel Macron va mai vizita in acest turneu Austria si Bulgaria iar subiectul revizuirii directivei europene privind muncitorii detasati va constitui un aspect important.La Salzburg, in 23 august, Macron se va intalni cu cancelarul austriac Christian Kerl, precum si cu premierii ceh si slovac, Bohuslav Sobotka si Robert Fico.Cele trei tari "sunt cooperante, in special in privinta subiectului muncitorilor detasati, o tema pe care presedintele o va aborda in toate discutiile", arata surse de la Palatul Elysee.Dupa vizita la Bucuresti, in care se va intalni cu Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose, Macron va pleaca seara la Varna, portul bulgar de la malul Marii Negre, unde se va intalni cu presedintele Rumen Radev si cu premierul Boiko Borisov.Aceste vizite reprezinta "un simbol important", arata anturajul presedintelui Macron.Figurand printre tarile "cele mai atasate ancorarii europene", si in special Europei Apararii, statele cu ale caror lideri se va intalni Emmanuel Macron "au fost mai degraba ignorate" in aceste ultime decenii de Franta, in conditiile in care Germania a investit mult in ele, arata aceste surse."Intregul turneu vizeaza un mai bun acces la Est", subliniaza aceste surse.Reglementata de o directiva europeana din 1996, detasarea permite unei companii din UE sa trimita temporar muncitori in alte tari din Uniune platind insa cotizatiile sociale in tara de origine, un sistem acuzat ca incurajeaza "dumpingul social".Emmanuel Macron a afirmat in mai multe randuri ca doreste sa "corecteze" aceasta directiva, obiectivul fiind un acord la urmatorul consiliu al ministrilor Muncii din UE, in 23 octombrie.Pe agenta europeana a presedintelui francez figureaza in 28 august un summit la Elysee cu cancelarul german Angela Merkel si cu premierii italian si spaniol Paolo Gentiloni si Mariano Rajoy.