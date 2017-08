Liviu Pop: Profesorii vor decide daca folosesc sau nu manualul la ora de sport

"Profesorii vor decide, conform legii. Profesorii vor decide daca vor lucra sau nu cu manuale de sport, fiecare in parte va decide daca are nevoie de manual pentru ora de sport, nu vor decide parintii sau ministrul Educatiei. El poate spune: ᅡtineti manualul acasa si il aduceti atunciᅡ. Dati-i dreptul profesorului sa faca asta, parca prea multi se pricep la educatie si numai profesorul nu", a spus ministrul Educatiei.El a adaugat ca este "trist" ca din 170.000 de elevi de clasa a V-a cati sunt la nivelul tarii, doar aproximativ 1.200 fac sport in ramurile sportive: "Un numar extraordinar de mic, in spatele acestui manual este realitatea crunta, in procente mi-e si greu sa calculez ce inseamna 1.200 din 170.000 de elevi care se duc catre o ramura sportiva. Va trebui sa lucram mai mult aici, copiii sa faca mai mult sport."Ministrul Educatiei, Liviu Pop, declara, in urma cu o saptamana, la Alba Iulia, ca manualul de Educatie fizica si sport foloseste atat profesorului, cat si elevului si parintelui, recomandandu-le celor care critica aceste manuale sa le consulte mai intai in format electronic pentru ca vor fi postate pe site-ul Ministerului Educatiei: "Nu vad care e problema aparitiei unui manual, atata timp cat nu face decat sa aduca un element in plus in actul didactic."Intrebat ce va contine manualul de Educatie fizica si sport, Pop a explicat ca vor fi informatii de care au nevoie atat elevii, cat si parintii si profesorii: "Nu vad care e problema aparitiei unui manual, atata timp cat nu face decat sa aduca un element in plus in actul didactic. Nu se vor da lucrari de control la Educatie fizica."Anuntul facut in luna iulie pe Facebook de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop, despre existenta manualelor de Educatie fizica si sport la clasele a V-a a starnit un val de critici si de ironii.