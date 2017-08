Liviu Pop, despre drepturile obtinute in instanta de profesori: La prima rectificare sigur nu vor primi aceste sume

El a precizat ca suma totala care trebuie achitata este de aproape 700 milioane lei."La prima rectificare sigur nu vor primi aceste sume, stiu si liderii nationali pentru ca vrem sa fim cinstiti cu ei. Incercam in noiembrie sa platim o parte din ele (n.r. - drepturi salariale mai vechi castigate in instanta), nu stim care vor fi sumele, nu depinde numai de Ministerul Educatiei, sunt si niste lucruri care trebuie reglate la nivel national vizazi de unele situatii create in judete cu plata acestor sentinte, dar avem in grafic plata acestora doar dupa luna noiembrie.Nu stiu daca toata suma, am inteles ca este o suma destul de mare, vreo 700 milioane de lei. Trebuie sa vedem cum arata executia bugetara in trimestrul trei, astfel incat la ultima rectificare de anul acesta sa alocam niste sume pentru plata sentintelor si dobanzilor, pentru ca merita colegii nostri sa-si primeasca toate restantele", a spus Pop, raspunzand unei intrebari.