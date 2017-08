Donarile de sange au scazut pana la pragul critic, situatia este cea mai grava in Bucuresti

"Atunci cand colecta scade cu o treime, spunem ca s-a atins pragul critic. Acum suntem in aceasta situatie la nivel national. Dar, in Bucuresti s-a trecut deja sub pragul critic, asa sa s-a cerut ajutorul centrelor de transfuzie din tara. Este o situatie care se repeta in perioada concediilor, cand si donatorii fideli sunt plecati in vacanta", a explicat ea.Conform acesteia, probleme cu sangele si cu produsele sanguine sunt in marile centre universitare, precum Bucuresti, Cluj, Timisoara, Targu Mures si Iasi, unde se fac interventii chirurgicale complicate, respectiv transplanturi care necesita cantitati mari din aceste produse."Avem o colecta medie de aproximativ 1.500 de pungi, pe zi. Acum, colecta a scazut cu o treime, iar in Bucuresti si mai mult. De aceea, facem apel la bucuresteni, dar nu numai la ei, ci si la orice persoana care poate dona in aceste zile, pentru ca, din nefericire, accidentele rutiere sunt tot mai numeroase, iar nevoia de sange este sporita. Stim ca este canicula, ca este vacanta. Ii rugam pe cei care sunt in oras sa vina si sa doneze sange", a mai spus directorul Institutul National de Hematologie Transfuzionala.