Cod galben de ploi, fulgere vijelii si chiar grindina pentru o mare parte din tara, valabil de luni seara pana marti dimineata

In sudul si estul Transilvaniei, cea mai mare parte a Moldovei, Carpatii Orientali si Meridionali, si in jumatatea nordica a Munteniei si Olteniei, temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si grindina.Cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40 l/mp.Astfel de fenomene se vor semnala si in Dobrogea, sudul Olteniei si al Munteniei, dar pe spatii restranse, noteaza meteorologii.Astfel, in cursul zilei, indeosebi in zonele deluroase si montane, precum si in Transilvania, Moldova si Maramures, temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina.Cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Astfel de fenomene vor fi in cursul serii si in regiunile sudice, dar pe arii mai restranse.De asemenea,Astfel, valul de caldura va persista in Oltenia, Muntenia si Dobrogea, unde disconfortul termic se va mentine deosebit de accentuat. Temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade. In judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Constanta si indeosebi in zona joasa a judetului Mehedinti, precum si in municipiul Bucuresti, temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 36 si 39 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va fi de 82...84 de unitati.In nordul Olteniei, Munteniei si al Dobrogei temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 34 si 36 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa in jurul pragului critic de 80 de unitati.