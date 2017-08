Guvernul pregateste interdictia cumularii pensiei cu angajarea la stat. Tariceanu: va veni un proiect de lege de la Executiv

"Se va modifica legea astfel incat sa nu poata sa functioneze in acest sistem dual. Va veni un proiect de lege din partea guvernului, se poate modifica si ordonanta (OUG de vineri, care a modificat regimul pensiilor speciale - n.red.)"Este o problema de a trece in inventariere aceste cazuri. Sunt in multe institutii ale administratiei centrale si locale astfel de persoane care cumuleaza pensia cu salariul. Masura trebuie luata pentru toata lumea, nu doar pentru cei care se pensioneaza acum", a mai spus presedintele Senatului la finalul sedintei coalitiei de guvernare PSD-ALDE.Reamintim ca presa a prezentat in ultimele saptamani nenumarate cazuri de tineri pensionari, mai ales din Ministerul de Interne, beneficiari ai unor pensii uriase, care ocupa si functii de conducere.Reamintim ca aceasta interdictie a mai existat in trecut, fiind impusa de guvernul Boc. Guvernarea USL a desfiintat-o insa, premierul Mihai Tudose (a acel moment senator) fiind chiar unul dintre initiatori.