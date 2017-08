Relu Fenechiu a parasit penitenciarul Vaslui dupa ce a executat trei ani si jumatate din pedeapsa de cinci ani si jumatate. Prejudiciul din dosarul Transformatorul nu a fost recuperat

Fost ministru al Transporturilor, liberalul iesean Relu Fenechiu s-a aflat in detentie la Penitenciarul Vaslui pentru a-si ispasi o condamnare de 5 ani si 6 luni de inchisoare. Din pedeapsa Fenechiu a executat trei ani, sase luni si opt zile, respectiv 1.195 zile inchisoare, 203 zile fiind considerate ca executate ca urmare a muncii prestate, 83 de zile dintre acestea fiind activitati lucrative la clubul unitatii si 120 de zile ca urmare a elaborarii de lucrari si articole stiintifice.Fostul ministru al Transporturilor a fost condamnat definitiv in dosarul ''Transformatorul'' in luna ianuarie a anului 2014. Prejudiciul de 5,5 milioane de lei nu a fost recuperat pana acum.A doua condamnare, cea in dosarul ''Siveco'', s-a facut dupa ce fostul ministru si-a recunoscut vinovatia intr-un dosar in care era acuzat de DNA Ploiesti de trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani.