Consiliul Superior al Magistaturii a considerat ca solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referitoare la oportunitatea sesizarii Curtii Constitutionale cu o cerere de constatare a unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public ￯ Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parlamentul Romaniei, nu intruneste cerintele legale pentru a i se putea da curs, atata vreme cat nu s-au invocat incalcari ale unor competente de ordin constitutional, nu a fost reclamata neindeplinirea unor acte privind obligatii ce deriva din dispozitiile Constitutiei si nici nu s-a creat vreun blocaj institutional, activitatea parchetelor nefiind perturbata in nici un mod prin solicitarea adresata de comisia de ancheta constituita la nivelul Parlamentului Romaniei.Parchetul General a trimis Consiliului Superior al Magistraturii o scrisoare in care cere o opinie in privinta dosarului privind alegerile din 2009 solicitat de comisia parlamentara de ancheta. Amintim ca pana acum Ministerul Public a refuzat solicitarea.De asemenea, Procurorul General, Augustin Lazar, solicita CSM sa aprecieze daca este necesara sesizarea CCR in privinta unui conflict constitutionala intre autoritatea legislativa si cea judecatoreasca.Comunicatul de luni al CSM:"Consiliul Superior al Magistraturii a analizat atat solicitarea formulata prin adresa nr.1792/C/2017, emisa de Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cat si punctul de vedere referitor la aceleasi aspecte, cuprins in adresa nr.4C-30/88 din 4 august 2017, transmisa de Parlamentul Romaniei - Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului electoral.Prin raspunsurile comunicate celor doua institutii publice, tinand cont de prevederile constitutionale si legale in vigoare, Consiliul Superior al Magistraturii a subliniat ca solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referitoare exprimarea unei opinii de catre Consiliul Superior al Magistraturii, in exercitarea atributiei sale de garant al independentei justitiei, cu privire la legalitatea transmiterii de copii de pe documentele din dosare penale, la solicitarea unei comisii parlamentare de ancheta, presupune interpretarea unor dispozitii legale, altele decat cele ce privesc organizarea sistemului judiciar, ceea ce ar determina o extindere excesiva a instrumentelor juridice prin care se realizeaza apararea independentei sistemului judiciar, cu atat mai mult cu cat dosarul solicitat a fost deja solutionat de organul judiciar.Totodata, valorificand jurisprudenta Curtii Constitutionale, Consiliul Superior al Magistaturii a considerat ca solicitarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referitoare la oportunitatea sesizarii Curtii Constitutionale cu o cerere de constatare a unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parlamentul Romaniei, nu intruneste cerintele legale pentru a i se putea da curs, atata vreme cat nu s-au invocat incalcari ale unor competente de ordin constitutional, nu a fost reclamata neindeplinirea unor acte privind obligatii ce deriva din dispozitiile Constitutiei si nici nu s-a creat vreun blocaj institutional, activitatea parchetelor nefiind perturbata in nici un mod prin solicitarea adresata de comisia de ancheta constituita la nivelul Parlamentului Romaniei."