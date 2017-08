Sicilia: 15 pompieri voluntari, arestati pentru ca provocau incendii pentru a le stinge si a primi indemnizatii

Pompierii voluntari ar fi pornit incendii si ar fi simulat apeluri de ajutor, potrivit anchetatorilor.Astfel, ei au primit permisiune de a interveni si de a primi, in mod fraudulos, suma alocata in acest sens de statul italian: aproximativ 10 euro pe ora, in caz de urgenta.Comandamentul provincial de Pompieri a remarcat in ultima perioada un numar anormal de interventii din partea acestei echipe si a demarat o ancheta.Suspectii, originari din provincia Ragusa, din sudul Siciliei, au fost arestati si inculpati.