Dmitri Rogozin: Guvernul de la Chisinau, pro-romanesc si pro-fascist / Romania a interzis survolul deoarece are pe teritoriul sau baze americane si toata sustinerea SUA

Rogozin a mai afirmat ca se teme de reizbucnirea conflictului transnistrean. "Acest moment ne preocupa cel mai mult", a subliniat oficialul rus, intrebat daca ultimele conflicte cu guvernarea de la Chisinau ar putea conduce la un nou conflict la Nistru."Acolo se afla contingentul nostru militar, care pazeste depozitul fostei Armate a 14-a sovietice. In al doilea rand, acolo se afla pacificatorii nostri: aproximativ 450 de oameni. Iar Moldova creeaza in permanenta dificultati in legatura cu rotatia militarilor in regiune", a mai declarant demnitarul rus.Oficialul rus a comentat duminica seara, pe postul de televiziune ROSSIA-1, interdictia de survol a spatiului aerian al Romaniei pentru aeronava in care se afla, vorbind despre o "crima" comisa de catre Chisinau si Bucuresti."Este o crima, fiindca avionul cu combustibilul la limita a aterizat la Minsk. Desigur ca vom raspunde, important e sa intelegem cum anume sa reactionam si, totodata, sa intelegem ce se petrece la Chisinau. Analiza mea spune ca Romania si guvernarea moldoveneasca, pro-romaneasca si pro-fascista, cu multa impertinenta au hotarat sa fie in trend cu politica americana, care presupune doar rusofobie, idiotism, sanctiuni si declaratii salbatice", a declarant Rogozin.Rogozin a sustinut ca deciziile Chisinaului si Bucurestiului sunt influentate de catre Washington."Acesta e un subiect de discutie foarte dur, pe care urmeaza sa-l intretinem nu cu Chisinaul si nu cu Bucurestiul. O sa vorbim cu cei care trag aceste sfori", a amenintat vicepremierul rus.In opinia acestuia, Romania a facut acest gest deoarece "are pe teritoriul sau baze militare americane, dar si toata sustinerea Statelor Unite ale Americii, plus ca jumatate din moldoveni si din cei de la guvernare detin cetatenia romaneasca".Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat persona non grata in R. Moldova.Dmitri Rogozin trebuia sa ajunga pe data de 28 iulie la Chisinau, de unde trebuia sa mearga impreuna cu presedintele Dodon la Tighina sa "serbeze" cei 25 de ani de la instalarea "Misiunii de pacificare" a Rusiei in regiune. Din cauza ca Romania n-a permis ca aeronava la bordul careia se afla Rogozin sa survoleze spatiul sau aerian, acesta a fost nevoit sa se intoarca acasa.