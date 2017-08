Arad: Numarul tranzactiilor cu terenuri agricole s-a dublat in ultimul an, cand s-au semnat peste 18.000 de contracte. Pretul mediu este de 12.000 de euro pe hectar

Terenuri din zona de ses a judetului au fost vandute si cu 12.000 de euro hectarul, iar pretul mediu este de 7.000 de euro in judet, cu 15 la suta mai mare decat in 2016.Reprezentantii Directiei Agricole Arad au declarat, luni, corespondentului News.ro, ca de la aparitia Legii 17/2014, care le da posibilitatea strainilor sa cumpere terenuri in Romania, peste 35.000 de tranzactii au fost inregistrate, din care mai mult de jumatate sunt cu cetateni straini sau firme din afara tarii.Din aprilie 2016 si pana la 31 iulie 2017, au fost inregistrare aproximativ 18.000 de tranzactii, adica mai multe decat in 2014 si 2015 la un loc (17.000 de tranzactii in cei doi ani).Seful Directiei pentru Agricultura a Judetului Arad, Ioan Martin, a declarat ca numarul tranzactiilor cu terenuri agricole "a crescut spectaculos", iar numai saptamana trecuta au fost inregistrate 446 de oferte de vanzare."Datele noastre arata un interes mult mai mare pentru achizitia de terenuri arabile decat in anii precedenti, ceea ce a dus, inevitabil, la o crestere a preturilor si arendelor. Un motiv pentru care se cumpara suprafete insemnate il poate repezenta faptul ca subventiile acordate de APIA sunt pe un trend ascendent", a spus Ioan Martin.Conform sursei citate, preturile pentru terenurile din zona de ses a judetului sunt cuprinse intre 8.000 si 12.000 de euro, cele mai scumpe fiind in apropierea municipiului Arad si in zonele Curtici, Chisineu-Cris si Santana."Se cauta in special suprafete care pot fi compactate, pentru a fi lucrate cu resurse mai mici. Sunt cautati proprietarii din anumite zone si se cumpara de la toti, pentru ca inca avem foarte multi proprietari cu terenuri mici, de jumatate de hectar sau unu - doua hectare. Se vand cel mai bine terenurile plasate langa sosele, usor accesibile si situate la campie", a declarat un agent imobiliar, Marius Igrisan, a carui firma a intermediat cu 60 la suta mai multe tranzactii cu terenuri arabile in ultimele 12 luni fata de perioada anterioara.