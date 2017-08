Rise Project: Firma de strategie din spatele lui Trump si al Brexit, in Romania inca din 2011

Compania si subsidiarele sale au castigat notorietate globala dupa ce au lucrat pentru campania care a dus la Brexit cat si pentru Donald Trump, devenit presedinte al Statelor Unite. Compania britanica este insa activa in Romania inca de acum sase ani cand a infiintat o filiala la Baia Mare, in Maramures.Firma a fost adusa in Romania de fiul unuia dintre primii politicieni importanti care a ajuns dupa gratii in urma campaniei anti-coruptie. Anul acesta, SCL si-a facut o noua intrare pe scena romaneasca, din nou in contextul activitatilor desfasurate de procurorii anti-coruptie.In primavara lui 2011, Ioan Avram Muresan, fost ministru al Agriculturii in guvernul Victor Ciorbea, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri. A fost una dintre primele condamnari importante ale procurorilor romani anticoruptie, la capatul unui proces care a durat aproape o decada.In acelasi an, in septembrie, SCL Marea Britanie a creat si a devenit actionar unic al firmei Strategic Communications Laboratories SRL, cu sediul intr-un cabinet de avocatura din centrul orasului Baia Mare. Hotararea de infiintare a filialei romanesti a fost luata printr-un document semnat la Londra de catre managerii britanici ai firmei intre care se numara si Julian Wheatland iar administrator al subsidiarei a devenit Alexander Oakes, unul dintre directorii SCL Londra. La randul sau, Alexander Oakes l-a desemnat ca reprezentant local al SCL pe Dan Avram Sabin Muresan, fiul fostului ministru intrat dupa gratii cu doar patru luni mai devreme.Dan Muresan s-a nascut la Cluj in 1981 si in 2011 muncea pentru firma britanica in campanii electorale din intreaga lume. Un an mai tarziu, in toamna lui 2012, tanarul a murit in Nairobi, Kenya, unde SCL desfasura o campanie de influenta pentru politicianul care avea sa devina presedintele acestei tari africane.[...]SCL Baia Mare este activa si acum insa nu cunoastem ce activitate a derulat dupa moartea lui Dan Muresan. Anul acesta insa, un contract listat in baza de date a Ministerului Justitiei din Statele Unite si publicat in presa romaneasca de catre Sorina Matei pe blog a scos la iveala faptul ca SCL Marea Britanie a contractat in martie 2017 o firma de lobby din Washington in contextul campaniei anti-coruptie din Romania.Contractul, in valoare de 60 de mii de dolari, este semnat, din partea SCL, de acelasi Julian Wheatland care a autorizat acum sase ani infiintarea filialei din Baia Mare. Intre obiectivele acestuia se numara: educarea membrilor Congresului si ai administratiei americane despre probleme referitoare la coruptia din Romania, identificarea si crearea de aliante cu alte grupuri care au interese similare cu ale clientului si sprijinirea echilibrata si neutra a eforturilor anti-coruptie din Romania.