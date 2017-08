Inarmati cu un miliard de dolari, ungurii de la OTP desfasoara o campanie de cucerire a sectorului bancar european. Ultimele achizitii, Banca Romaneasca si doua banci sirbesti

OTP a anuntat pe 27 iulie ca va cumpara de la National Bank of Greece Banca Romaneasca, in conditiile in care, in urma cu doi ani, OTP a achizitionat de pe piata romanesca Millenium Bank.In aceasta vara, OTP a anuntat ca a semnat un acord pentru a cumpara filiala din Serbia a italienilor de la Findomestic Banca, dar si banca Vojvodjanska, tot din Serbia, detinuta de National Bank of Greece.Bloomberg scria in martie anul acesta, ca, inarmata cu un miliard de dolari, OTP porneste la cucerirea de banci est-europene.Presedintele OTP, Sandor Csanyi, declara atunci ca banca are la dispozitie 1 miliard de dolari si este aproape de o intelegere pentru o banca importanta din Muntenegru si in discutii pentru o institutie financiara din Ucraina.Oferta OTP pentru United National Bank a fost depasita de KBC Groep NV si "a intrat prea tarziu in joc in Polonia”, unde valoarea bancilor a depasit posibilitatile OTP, spunea, in primavara, Sandor Csanyi.OTP a cumparat in decembrie 2016, de la Societe Generale, Splitska Banca din Croatia.