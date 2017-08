Ministrul Justitiei: Controlul de la Parchetul General se va finaliza pe 11 august

"Dupa graficul pe care eu l-am primit, cred ca pe data de 11 august ar trebui sa se incheie Inspectia Judiciara. Aici revin cu o precizare: Ministrul Justitiei are doua cai de a face un control de fond la Ministerul Public. Pe de o parte, el, ministrul, prin ordin sa numeasca procurorii, obiectivele controlului si graficul. O alta procedura la care eu am apelat a fost aceea de a ma adresa Inspectiei Judiciare, solicitand ca in planul lor de masuri sa aiba un astfel de audit", a spus el.Ministrul a subliniat ca acest grafic a fost stabilit de Inspectia Judiciara, alaturi de obiectivele controlului, si nu de catre el."Eu nu am facut decat scrisoarea de solicitare a controlului de fond, care nu fusese facut de 10 ani de zile. Eu am auzit ca au fost 176 de controale, dar sunt din alea, punctuale", a spus Toader.