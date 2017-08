Sindicalistii din Penitenciare il critica pe Tudorel Toader: Gestionarea celor 27.000 de detinuti nu permite decizii la fara frecventa sau intre intalniri cu ambasadori si deplasari in strainatate

"1. Coordonare - Daca ministrul justitiei nu poate sau nu doreste sa se ocupe direct de problemele din penitenciare solicitam delegarea atributiilor de coordonare a penitenciarelor catre un secretar de stat. Volumul de activitate si problemele specifice gestionarii celor 27.000 de detinuti nu permit decizii la fara frecventa sau intre intalniri cu ambasadori si deplasari in strainatate.



2. Comunicare - Situatia iminenta de blocare a activitatii din penitenciare se datoreaza, in principal, lipsei de comunicare si a interdictiei puse de catre ministrul justitiei pentru reprezentantii administratiei penitenciarelor de a rezolva anumite probleme prin relationarea directa cu alte institutii. Solicitam ministrului justitiei ca dialogul pe tema problemelor din penitenciare sa nu fie doar o operatiune conjuncturala de relatie cu mass-media sub amenintarea protestelor.



3. Management - Datorita valului de pensionari si in contextul unei politici de resurse umane constranse de restrictii bugetare si decizii politice bizare, managementul institutiilor penitenciare este serios afectat din perspectiva abuzului de institutia imputernicirii dar si a utilizarii unor proceduri de selectie criticabile. Solicitam ministrului justitiei sa dispuna modificarea procedurilor concurs si urgentarea ocuparii functiilor vacante de management superior din sistemul penitenciar.



4. Investitii - Oricate masuri care presupun beneficii pentru detinuti s-ar pune in aplicare, singura solutie reala pentru imbunatatirea conditiile precare din penitenciare - de munca si de detentie - este punerea in aplicare a unui plan de investitii in institutiile penitenciare, mai ales ca acesta exista deja si este aprobat in Guvern (Memorandum | Anexa I | Anexa II | Anexa III). Solicitam ministrului justitiei sa puna in aplicare obligatiile asumate de catre Guvernul Romaniei.



5. Resurse financiare - In pofida interesului declarat al unor politicieni pentru situatia din penitenciare, acestea sunt in continuare cronic subfinantate. Mai mult, Guvernul a redus in 2017 bugetul penitenciarelor cu 127 de milioane lei, si urmeaza - conform Ministerului Finantelor Publice - o noua reducere de 57 de milioane lei. Drept urmare, nu sunt bani pentru investitii, nu sunt bani pentru plata facturilor si nici macar pentru salarii pana la sfarsitul anului. Solicitam ministrului justitiei sa indeplineasca urgent formalitatile necesare pentru suplimentarea bugetului, astfel incat sa fie asigurat necesarul pentru investitii, reparatii curente, plata facturilor si salarii.



6. Resurse umane - In ultimii 2 ani, 1 angajat din 6 a parasit sistemul penitenciar, doar 61% din functiile necesare bunei functionari a penitenciarelor sunt ocupate si sunt inregistrate peste 700.000 de ore supplimentare. Solicitam ministrului justitiei sa ceara Guvernului exceptarea sistemului administratiei penitenciare de la ordonanta care blocheza concursurile de ocupare a functiilor vacante din penitenciare.Sunt peste 3.000 de incidente grave in fiecare an in penitenciare, iar pentru a le preveni si gestiona este nevoie de personal.



7. Organizare - De mai bine de 8 ani, statele de functii si organigramele penitenciarelor n-au mai fost modificate pentru a fi adaptate nevoilor operative. Solicitam ministrului justitiei sa asigure suplimentarea acestor state pana la 20.041 de functii, conform standardelor pentru activitatile din penitenciare pe fiecare sector in parte (paza, supraveghere, escortare, insotire, transfer, educatie, asistenta psihosociala, medical, economic, administrativ, etc).



8. Legislatie - In Ministerul Justitiei se intampla sa fie uitate cu anii prin sertare proiecte de acte normative privind functionarea sistemului penitenciar (eg. regulamente legate de executarea pedepselor sau acordarea unor drepturi). Aceasta practica trebuie sa inceteze. Solicitam ministrului justitiei sa dispuna o verificare in acest sens si sa repuna pe circuitul de consultare - avizare - aprobare toate proiectele de acte normative.



9. Reprezentare - Datorita lipsei de implicare a ministrului justitiei, interesele personalului din penitenciare nu sunt reprezentate la nivel de Guvern. Astfel, drepturile acestora sunt afectate, fiind destul de frecvente situatiile de discriminare fata de alte categorii profesionale in pofida faptului ca, de curand, Parlamentul a recunoscut prin lege ca acestia lucreaza in conditii improprii. Solicitam ministrului justitiei sa apere si sa promoveze drepturile si interesele personalului din penitenciare la nivelul Guvernului dar si in relatia cu alte institutii.



10. Salarizare - In contextul unor masuri recente privind salariile si pensiile, punctual, solicitam ministrului justitie sa promoveze in Guvern un act normativ prin care sa fie acordata majorarea de pana la 15% si pentru personalul din penitenciare. Celelalte categorii profesionale din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au primit deja aceasta majorare a salariului brut.



11. Pensionare - Pentru aceleasi motive, cerem ministrului justitiei sa promoveze un proiect privind revizuirea ordonantei de urgenta care reduce pensiile de serviciu incepand cu 15 septembrie 2017, si solicitam reluarea demersurilor privind recuperarea drepturilor pierdute de catre personalul civil din penitenciare (eg. grupa de munca) prin modificarea fara o analiza de impact prealabila a unor acte normative.



12. Statutul peronalului - Ministrul justitiei a ignorat proiectul de modificare a statutului personalului din penitenciare in forma agreata cu organizatiile sindicale preferand sa promoveze un proiect care nu este acceptat nici de catre sindicatele reprezentative din penitenciare si nici de catre reprezentantii Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Solicitam ministrului justitiei sa retraga proiectul promovat pe ascuns si sa dispuna finalizarea si promovarea proiectului de act normativ elaborat prin dialog.



13. Responsabilitate - Ministrul justitiei a demonstrat lipsa de interes si de implicare in a rezolva problemele din penitenciare. Drept urmare, ii solicitam domnului Tudorel Toader demisia din functia pe care o ocupa. Ar fi un act firesc de responsabilitate din partea domnului Tudorel Toader pentru scurta perioada de cand acesta exercita dezastruos atributiile de coordonare a sistemului penitenciar."