Un autocar s-a ciocnit cu un autoturism pe DN6, in Giurgiu. Patru persoane au fost ranite, inclusiv un copil proiectat prin luneta masinii

Niciunul dintre pasagerii din autocar nu a fost ranit, dar patru dintre cei cinci ocupantiai autoturismului au fost transportati la spital, cel mai grav fiind ranit un copil de patru ani care a fost proiectat prin luneta masinii.Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, accidentul a avut loc luni dimineata in localitatea Ghimpati, unde un autoturism Volkswagen Golf inmatriculat in judetul Salaj si in care se aflau cinci persoane s-a ciocnit cu un autocar in care se aflau 30 de pasageri.Un copil in varsta de patru ani a fost proiectat prin luneta in urma impactului, fiind transportat la spital impreuna cu mama sa. Bunica copilului, in varsta de 61 de ani, a fost si ea ranita, fiind transportata la spital, alaturi de un alt adult.