UPDATE Tudorel Toader: Loialitatea constitutionala este valabila pentru orice persoana invitata de comisia parlamentara de ancheta

"Loialitatea constitutionala, constand in atasamentul fata de regulile, principiile si valorile constitutionale, exclude orice actiune sau inactiune de natura sa afecteze activitatea unei comisii parlamentare!", scrie Tudorel Toader luni pe pagina sa de Facebook.Tudorel Toader revenit cu clarificari in legatura cu postarea sa, el declarand jurnalistilor ca a facut "un enunt cu valoare de principiu".El a spus ca regulamentul comisiei parlamentare a trecut inclusiv prin controlul de constitutionalitate si ca "loialitatea constitutionala este valabila pentru orice persoana invitata sau citata, persoana care nu poate sa afecteze buna desfasurare a comisiei".Nu m-am referit la o persoana anume, este valabil pentru orice persoana, a adaugat ministrul justitiei.Amintim ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a refuzat invitatiile comisiei de ancheta, afirmand ca nu are informatii relevante despre caz. Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa respinga solicitarile Parchetului General, dupa ce Ministerul Public a trimis CSM o scrisoare in care cere o opinie in privinta dosarului privind alegerile din 2009 solicitat de comisia parlamentara de ancheta.De asemenea, Procurorul General, Augustin Lazar, solicita in scrisoarea ca CSM sa aprecieze daca este necesara sesizarea Curtii Constitutionale in privinta unui conflict constitutionala intre autoritatea legislativa si cea judecatoreasca.Potrivit deputatului PSD Oana Florea, presedintele comisiei de ancheta, nu a fost incalcata "independenta procurorilor, asa cum este ea precizata in Legea 304/2004 privind organizarea judiciara art. 64 alin. 2 'In solutiile dispuse, procurorul este independent, in conditiile prevazute de lege'. Solicitarea a fost facuta dupa ce solutia fusese data. Nu exista un conflict juridic de natura constitutionala, in sensul celor aratate de domnul procuror general, deoarece comisia parlamentara a actionat in limitele prerogativelor constitutionale, nu si-a arogat drepturi si competente ale autoritatii judecatoresti si nu a creat niciun fel de conflict juridic prin solicitarea sa".