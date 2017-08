Hans Klemm: Populismul nu este cu totul daunator, dar are o componenta care poate duce la regimuri autoritare. El poate folosi mijloacele democratiei pentru a submina democratia

“Populismul poate folosi mijloacele democratiei pentru a submina democratia. Cel mai rau exemplu este Republica de la Weimar si Hitler. Alt exemplu, din zilele noastre, este Venezuela”, a spus Klemm, potrivit versiunii engleze a discursului sau, publicata pe pagina de Facebook a Festivalului. “Populismul nu poate deveni daunator cand exista institutiile care asigura echilibrul dintre puteri, cand alti actori din societate (presa, societatea civila, altii) pun frana tendintelor autoritare. Am vazut ce a reusit societatea civila in aceasta tara in Romania”, a declarat diplomatul american.“Cred ca echilibrul institutional a lucrat impotriva populismului in Romania. Poate nu in toate aspectele, dar in multe dintre ele. Presedintele vostru a facut tot ce era posibil pentru a opri Ordonanta 13. Societatea civila si presa libera au actionat intr-un mod care a i-a inspirat pe vecinii vostri, alte membre UE si tara mea prin demonstratiile incredibil de mari si de pasnice in sprijinul democratiei. Cand presedintele vostru a stat langa presedintele meu in iunie, la Casa Alba din Washington, presedintele meu nu putea spune mai clar ca SUA continua sa sprijine lupta impotriva coruptiei din Romania”, a continuat Klemm.“Cel mai bun mod de a lupta impotriva populismului este sa folosesti cel mai important instrument disponibil in orice constitutie democratica: votul”, a afirmat ambasadorul SUA la Bucuresti.