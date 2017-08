Sorin Cozma, sef al directiei anti-tero din SRI pana saptamana trecuta: Valurile de emigranti vor lovi si Romania. E Romania pregatita sa primeasca 500.000 de musulmani? Avem o lipsa de forta munca acuta. Suntem pregatiti sa facem switch-ul?

Generalul Sorin Gabriel Cozma, fostul sef al Directiei Generale Prevenire si Combatere Terorism din cadrul SRI, trecut in rezerva de Klaus Iohannis saptamana trecuta, a declarat ca valurile de emigranti vor lovi si Romania si a sugerat ca acestia ar putea fi solutia pentru criza fortei de munca.

Generalul in rezerva a facut declaratiile in cadrul unui panel despre "Globalizarea terorismului" ce a avut loc in penultima zi a Festivalului de Film si Istorii Rasnov, dupa proiectia unui documentar despre istoria ISIS. In public se afla si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar.





"Valurile de emigranti vor lovi si Romania. E Romania pregatita sa primeasca 500.000 de musulmani? Vorbim de femei, copii, oameni normali care au patimit foarte mult in tarile lor. Vom fi sau nu pregatiti? Va trebui sa dam un raspuns la problema aceasta. Avem o lipsa de forta munca acuta. Istoric, Romania nu s-a mai confruntat cu asemenea (...). Suntem pregatiti sa facem switch-ul?", a spus fostul sef din SRI potrivit paginii de Facebook a Festivalului





Cozma a fost intrebat din public si in privinta oportunitatii construirii unei mari moschei in Romania





"Daca factorul politic considera ca are nevoie de informatii pe subiectul construirii moscheii, le vom oferi. Greu de spus daca e bine sau e rau sa se construiasca o mare moschee in Bucuresti. Factorul politic, el trebuie sa adune toate informatiile necesare unei decizii. Nu exista bine sau rau. Un lucru poate fi de bine acum, de rau peste 10 ani. Stiti ca noi construim o biserica ortodoxa in Turcia? V-ati gandit si la riscul refuzului de a construi o moschee?", a raspuns el.





In ce priveste problema terorismului acesta a explicat ca nu putem spune ca nu suntem afectati, pentru ca "mor cetateni romani in atentate, arestam suspecti de terorism in Romania, nu ne putem plasa intr-o pozitie de neutralitate."





Pe de alta parte, el a amintit ca "Romania e una dintre foarte putinele, tari europene care nu are cetateni inregimentati in teatrele jihadiste din Siria si Irak alaturi de DAESH. E bine!"





El i-a criticat pe cei care sustin "la televizor" ca nu exista cooperare intre organismele statului in privinta anti-terorismului: "Ma intreb de unde stiu ei cum cooperam. In fapt, cooperam foarte bine, aspect care a condus la intreprinderea unor masuri de prevenire mediatizate, inclusiv arestari."





El a declarat si ca problema nu este ca nu ar fi solutii de lupta antitero, ci ca este nevoie si de o legislatie care sa sustina aceste eforturi.





"Si aici ma refer mai ales la resursa juridica. Daca si resursa juridica ne va ajuta, putem schimba, diminua trendul atentatelor teroriste. Desi ne-am miscat greu in Europa, e multa birocratie, avem totusi un trend in crestere din punct de vedere a gasirii solutiilor juridice care sa ne ajute. Si nu vorbesc sub nici o forma de legislatie care sa restranga libertatile fundamentele, drepturile omului", a continuat el.





Pe de alta parte, Cozma a fost intrebat din public daca s-a intamplat vreodata ca factorul politic sa nu ia in considerare informarile SRI.





"As vrea, in prealabil, sa reamintesc ca SRI are ca prima sarcina sa ofere decidentului politic sau militar informatii pe baza carora acesta sa ia decizii. Prin urmare, eu nu pot spune ca decidentul politic ia sau nu o decizie buna. Decizia ii apartine decidentului politic. Nu e menirea unui serviciu sa caracterizeze intr-un fel sau altul decizia politica. Desigur ca ne-am dori o reactie mai rapida la informarile noastre. Factorul politic ia in considerare ceea ce crede necesar din informarile SRI", a raspuns Cozma, potrivit sursei citate.