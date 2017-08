Iasi: Al treilea deces din cauza caniculei, in doua zile

Barbatul avea 67 de ani si a fost gasit zacand fara constienta pe un camp din apropierea satului. Temperaturile ridicate la care a fost expus i-au influentat nu doar sistemul nervos central ci si cordul, rinichiul, ficatul, conform cadrelor medicale. Din acest motiv barbatul avea disfunctii organice multiple iar medicii au fost rezervati privind sansele acestuia de supravietuire. In momentul in care a fost gasit pe camp, barbatul avea o temperatura corporala de 42 de grade Celsius."A decedat si pacientul aflat in coma din cauza hipertermiei", a declarat Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD IasiAcesta este al treilea deces inregistrat la Iasi de vineri si pana in prezent.In cursul zilei de vineri, un barbat in varsta de 45 de ani, din localitatea Valea Satului, a murit la scurt timp de la internarea la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi. El a fost gasit de niste carutasi zacand inconstient la marginea unui camp. In momentul in care a fost dus la spital avea temperatura corporala de 42 de grade Celsius.Al treilea caz de deces cauzat de hipertermie a fost inregistrat sambata seara. Un barbat de 28 de ani, din randul persoanelor fara adapost, a murit in zona garii din municipiul Iasi, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. El avea o temperatura corporala la nivel periferic de 40 de grade Celsius, cu 4 grade mai putin dupa ce medicii initiasera procedurile de racire a corpului.