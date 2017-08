Iasi: Inca un deces din cauza caniculei

"A fost inregistrat un deces, in gara. E vorba de un barbat de 28 de ani, un caz social, care a suferit asistolie din cauza hipertermiei. Avea o temperatura corporala la nivel periferic de 40 de grade Celsius, dupa ce initiasem racirea cu 4 grade", a declarat pentru Agerpres Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi.Acesta este al doilea deces datorat hipertermiei inregistrat la Iasi in ultimele 24 de ore.In cursul zilei de vineri, un barbat de 45 de ani, din localitatea Valea Satului, a murit la scurt timp de la internarea in Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. El a fost gasit de niste carutasi zacand inconstient la marginea unui camp.Un alt barbat, din Vladeni, in varsta de 67 de ani, este internat in acelasi spital, in coma profunda, dupa ce, la randul sau, a ignorat avertismentele specialistilor si s-a expus la soare. Ambii barbati aveau temperaturi corporale de 42 de grade Celsius.