Ancheta politistilor privind turistul mort la Costinesti: A intrat cu skijetul in plasele pescarilor si s-a rasturnat

Skijetul s-a rasturnat, iar turistul, ranit, a fost luat de oamenii de pe o barca de agrement aflata in zona si dus la mal.Conform primelor verificari ale politistilor, barbatul ar fi imprumutat skijetul de la un amic.Victima este un cetatean din Republica Moldova, stabilit la Ineu in judetul Arad.Lucratorii Politiei Costinesti au deschis o ancheta sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, victima a suferit un traumatism toraco-abdominal, urmat de un stop cardio-respirator, ulterior fiind inregistrat decesul.Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au spus initial ca turistul, lovit de un skijet, a fost preluat de la malul marii si dus la un cort de prim ajutor. In timp ce i se acordau primele ingrijiri medicale, victima a facut stop cardio-respirator. A fost solicitat si un elicopter SMURD.Pe 21 iulie, in Mamaia, un salvamar a fost ranit si dus la spital dupa ce a fost lovit de un skijet folosit de un turist, in timp ce patrula pe mare cu caiacul. Pe 24 iulie, o tanara de 28 de ani a fost ranita si transportata la spital dupa ce skijetul cu care se plimba pe mare, tot la Mamaia, a intrat in coliziune cu un alt skijet, condus de un barbat.