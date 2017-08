Canicula va continua si duminica: Doua judete vor fi sub cod rosu, iar cea mai mare parte a tarii sub cod portocaliu / Duminica seara si luni vor fi ploi torentiale, vijelii si grindina

Valul de caldura va persista, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati si se va situa frecvent, in zonele joase de relief, intre 82 si 84 de unitati. Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre 22 si 25 de grade.In judetele Mehedinti si Dolj se vor inregistra temperaturi maxime extreme de 40...41 de grade.In Banat, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei si a Transilvaniei, precum si in nordul si estul Olteniei si in sudul Crisanei, temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 36 si 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decat mediile climatologice specifice perioadei.In nord-vestul si nordul tarii si local in zonele de munte, disconfortul termic va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa in jurul valorii de 35 de grade.In a doua parte a zilei de duminica (6 august) si in noaptea de duminica spre luni (6/7 august) vor fi averse torentiale, insotite de frecvente descarcari electrice, grindina si vijelii, in special la munte, in nord-vestul si nordul teritoriului, iar in cursul zilei de luni (7 august) mai ales in jumatatea de nord.Vremea caniculara se va mentine si pe parcursul saptamanii viitoare, indeosebi in zonele de campie.