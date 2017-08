Un militar roman a fost ranit usor in Afganistan dupa un atac al unor insurgenti deghizati in politisti

Mesajul MApN:"O echipa de militari romani care executau, sambata, 5 august, misiuni de patrula de transport si escorta a unei echipe a coalitiei de instruire a fortelor de securitate Afgana (SFAAT- Security Force Advisory and Assistance Team) in Camp JRAC (Join Regional Afghan Center-Centrul Regional de Instruire a Militarilor Afgani), de langa Kandahar, au fost nevoiti sa raspunda cu foc, in jurul orei 9.35, ora Romaniei, la atacul unor insurgenti in tinuta politiei afgane.In urma schimbului de focuri, un insurgent a fost omorat, iar altul a fost ranit, iar un militar roman a fost ranit usor la antebrat.Militarului roman i s-au acordat primele ingrijiri medicale la locul incidentului, ulterior fiind transportat la cea mai apropiata unitate spitaliceasca, starea lui este buna, iar rana nu-i pune viata in pericol. In acest moment militarul s-a reintors in cadrul subunitatii alaturi de colegii sai.Militarii romani fac parte din Batalionul de Infanterie si Protectie a Fortei din Iasi, denumiti si Lupii Negri, fiind desfasurati in Afganistan incepand cu luna februarie."