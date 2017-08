Canicula continua si sambata, maximele vor depasi 40 de grade

restrictii de circulatie , in intervalul orar 10:00 - 20:00, pe drumurile nationale si autostrazile care tranziteaza teritoriul Romaniei, pentru autovehiculele cu o masa autorizata mai mare de 7,5 tone.



Trenurile vor circula, probabil, cu viteza redusa.



Vremea caniculara se va mentine in Bucuresti pana spre sfarsitul saptamanii viitoare, cand temperaturile vor depasi 35 de grade, iar disconfortul termic mai ales pe timpul noptii va creste, a anuntat Gabriela Bancila, de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Ea a precizat ca, incepand de luni seara, vor putea aparea ploi insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului, informeaza News.ro.



Ministerul Afacerilor Externe a avertizat cetatenii cetatenii romani care merg in strainatate ca in perioada 4 - 6 august se afla sub cod rosu de temperaturi ridicate mai multe zone de pe continentul european, majoritatea fiind si destinatii turistice - intreg teritoriul Croatiei, al Bosniei-Hertegovina, Serbiei, Muntenegrului si Ungariei, cea mai mare parte a Sloveniei, sudul Poloniei, sudul Slovaciei, sudul Elvetiei, centrul si sud-estul Italiei, precum si insulele Sicilia si Sardinia.

Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati si se va situa frecvent, in zonele joase de relief, intre 82 si 84 de unitati.Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre 22 si 25 de grade. In zonele de campie si de podis ale judetelor Satu Mare, Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Salaj, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Mehedinti si Dolj, unde va fi cod rosu, se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei si care se vor situa intre 39 si 42 de grade.In Moldova, Dobrogea, Muntenia si local in Maramures, Transilvania si Oltenia, unde va fi cod portocaliu, temperaturile maxime se vor situa in general intre 36 si 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decat mediile climatologice specifice perioadei.Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a instituit