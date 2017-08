Seful Bazei de Administrare si Deservire din cadrul Jandarmeriei Romane, Marian Corcodel, acuzat de camatarie, a fost arestat preventiv

Procurorii DIICOT sustin ca seful Bazei de Administrare si Deservire din cadrul Jandarmeriei Romane, Marian Corcodel, dadea bani cu camata subordonatilor sai, sumele ajungand si la zeci de mii de euro, cu dobanzi cuprinse intre 10 si 20%.Marian Corcodel a fost retinut de DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si camata.In acelasi dosar, Octavian Cristescu, fost ofiter DIPI, este cercetat sub control judiciar.La perchezitiile efectuate joi, procurorii DIICOT au gasit in biroul lui Marian Corcodel si in alte spatii de la Baza de Administrare si Deservire din cadrul IGJR foarte multe contracte de imprumut, atat in forma autentica, cat si inscrisuri sub semnatura privata, dar si agende si notite detinute de membrii gruparii, pentru a avea o evidenta stricta atat a debitorilor, cat si a sumelor de bani ce au fost remise sau urmau a fi remise cu titlu de dobanda (camata). De asemenea, in biroul lui Marian Corcodel au fost gasite sumele de 50.000 lei si 55.000 euro.