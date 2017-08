Campanie Europol, cu ilustrate de vara pentru cei mai cautati infractori din Europa: "Dragi infractori, nu mai fugiti de lege. Politia va vrea in tara, vara asta!"

"Politia Romana si EUROPOL fac apel la toti utilizatorii din online pentru a afla informatii despre cei mai cautati infractori. Dragi infractori, nu mai fugiti de lege, Politia va vrea in tara, vara asta! Pentru executarea pedepselor, bineinteles. Autoritatile de aplicare a legii din toata Europa au format echipe ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), cu sprijinul EUROPOL si va solicita ajutorul pentru a identifica locatiile celor mai cautati infractori, pentru a-i trage la raspundere pentru faptele comise", este mesajul transmis de politisti.Astfel, pe site-ul www.eumostwanted.eu sunt publicate ilustrate cu mesaje inedite pentru cei mai cautati infractori din Europa, insotite de fotografiile acestora si de informatii despre ei. Ilustratele pot fi distribuite pe retelele de socializare pentru a oferi sprijin autoritatilor in gasirea celor care au comis infractiuni foarte grave, pe teritoriul a 21 de state europene."Prin share-uirea acestor ilustrate si prin obtinerea de informatii, ne puteti ajuta poate cu o ultima piesa a unui puzzle, care sa conduca la tragerea acestora la raspundere. Cu cat aceste ilustrate sunt mai share-uite, cu atat cresc sansele ca acestia sa fie localizati", subliniaza autoritatile.Pe lista celor mai cautati infractori ai Europei se afla si doi barbati urmariti de politistii romani. Gheorghe Clapon, de 49 de ani, a fost condamnat la 9 ani si 5 luni de inchisoare pentru infractiuni de inselaciune, uz de fals si spalare de bani."Draga Gheorghe, contele Dracula sarbatoreste parada anuala a vampirilor, iar tu esti invitat. Vino dupa lasarea serii, te vom astepta. Cu drag, Politia", este mesajul pentru Gheorghe Clapon.De asemenea, Ionel Silvestru, poreclit Gigel Vladila, de 50 de ani, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism."Draga Ivan, te invitam inapoi pe insula Afroditei. Plaja este plina de stridii perle si de noi, asteptandu-te. Cu drag, Politia", este un alt mesaj din Cipru adresat unui alt infractor, Milovanovic Ivan, acuzat de furt organizat sau armat, pe numele caruia exista un mandat de arestare preventiva."Draga Krzysztof, nu te-am mai vazut demult si ne-ar placea sa mai vorbim. Ti-am rezervat o camera mare, iar dragonul Wawel te va astepta in pestera sa. Cu drag, Polita", este mesajul din Polonia pentru Kus Krzysztof, condamnat la 6 ani si 5 luni de inchisoare pentru trafic ilicit de droguri si substante psihotrope si furt organizat sau armat.Site-ul a fost lansat la inceputul anului 2016, fiind accesat de atunci de peste 2.5 milioane de persoane. 36 dintre cei mai cautati infractori din Uniunea Europeana au fost arestati prin intermediul acestei platforme, dintre care cel putin 10 au fost prinsi ca urmare directa a informatiilor primite de la cetateni, iar patru dintre cei cautati s-au predat singuri, dupa ce au aparut in acea lista.