Guvernul a aprobat majorarea cu pana 15% a salariilor politistilor din Ministerul de Interne si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala

politistii din Ministerul Afacerilor Interne si unitatile/institutiile/structurile aflate in subordinea sa beneficiaza de majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de functie;

personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, cu exceptia personalului civil din Ministerul Apararii Nationale si institutiile aflate in subordinea sa, beneficiaza de majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de baza.



incepand cu luna aprilie 2017, includerea, in soldele/salariile de functie, a diferentei de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzatoare soldei/salariului de merit, in plata la nivelul anului 2009 (masura a fost devansata cu patru luni);

incepand cu luna aprilie 2017, sporurile, indemnizatiile si alte asemenea drepturi specifice, acordate proportional cu timpul efectiv lucrat si care nu fac parte din salariul/solda de baza, precum si drepturile salariale acordate pentru risc si suprasolicitare neuropsihica sau, dupa caz, pentru risc si pericol deosebit se determina prin raportare la salariul de baza/solda de functie, al carui/carei cuantum nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata;

prin Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, intrata in vigoare la 1 iulie, au fost introduse prevederi prin care politistii care detin grad didactic sau fac parte din cadrul personalului medico-sanitar pot opta pentru salariul stabilit pentru familiile ocupationale din Invatamant, respectiv Sanatate.



Potrivit ordonantei de urgenta, majorarile salariale se aplica astfel:Aceste masuri nu se aplica personalului care a beneficiat de majorari potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015.Actul normativ urmareste eliminarea discrepantelor in ceea ce priveste stabilirea salariilor lunare ale politistilor si personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne si unitatile/institutiile/structurile aflate in subordinea sa, precum si ale personalului civil din institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, care nu au beneficiat de aplicarea majorarilor prevazute de Legea nr. 152/2017.Peste 100.000 de angajati ai MAI au beneficiat de pe urma acestor mariri, iar efortul bugetar total este de aproximativ 290 de milioane de lei, in anul 2017.Prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 au fost aprobate unele masuri pentru completarea celor deja adoptate pentru eliminarea discrepantelor salariale pana la intrarea in vigoare a noii legi de salarizare, fiind majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie ale cadrelor militare in activitate, precum si ale soldatilor si gradatilor voluntari, inclusiv ale personalului civil din Ministerul Apararii Nationale si institutiile aflate in subordinea sa, cu exceptia celor care au beneficiat de majorari potrivit Legii nr. 250/2016.