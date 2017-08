Guvernul majoreaza de la 1 ianuarie 2018 indemnizatiile pentru persoanele cu dizabilitati

Una dintre cele mai importante modificari cuprinse in Ordonanta de urgenta se refera la modalitatea de actualizare a cuantumului drepturilor acordate persoanelor cu handicap, respectiv prin raportare la Indicatorul Social de Referinta (ISR), stabilit in baza Legii nr 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si actualizat periodic de guvern. Anterior, aceste drepturi erau raportate la Indicele Pretului de Comsum (IPC).De la 1 ianuarie 2018, indemnizatia lunara, indiferent de venituri, va reprezenta 65% din ISR pentru adultul cu handicap grav si 50% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat. Bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri, va reprezenta: 5% din ISR, pentru adultul cu handicap grav; 20% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat; 10% din ISR, pentru adultul cu handicap mediu. Prestatia sociala, pe perioada in care parintele sau persoana desemnata are in ingrijire, supraveghere si intretinere copil cu handicap, va reprezenta: 50% din ISR, in cazul copilului cu handicap grav; 30% din ISR, in cazul copilului cu handicap accentuat; 10% din ISR, in cazul copilului cu handicap mediu.Incepand cu 1 iulie 2018, indemnizatia lunara, indiferent de venituri, va reprezenta 70% din ISR pentru adultul cu handicap grav; 53% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat. Bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri, va reprezenta: 30% din ISR; 22% din ISR; 12% din ISR, pentru adultul cu handicap mediu. Prestatia sociala, pe perioada in care parintele sau persoana desemnata are in ingrijire, supraveghere si intretinere copil cu handicap, va reprezenta: 60% din ISR, in cazul copilului cu handicap grav; 35% din ISR, in cazul copilului cu handicap accentuat; 12% din ISR, in cazul copilului cu handicap mediu.Copiii cu dizabilitati vor beneficia de cresterea sprijinului financiar dupa cum urmeaza: din luna ianuarie 2018, 135% pentru gradul grav, pentru gradul accentuat 89%, in timp ce pentru gradul mediu majorarea va fi 28%. Din luna iulie 2018, se va aplica o noua majorare in cazul copiilor cu dizabilitati, in cuantum de 20% pentru gradul grav, 16% pentru gradul accentuat si 20% pentru gradul mediu.O alta noutate a actului normativ o constituie obligatia institutiilor publice cu peste 50 de salariati de a organiza concursuri dedicate angajarii persoanelor cu dizabilitati.Masura decisa astazi de guvern este cuprinsa in Programul de guvernare 2017-2020 si, in acelasi timp, transpune in practica principiile Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York in 2006 si ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010.